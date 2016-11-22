 Dentinho: Beşiktaş çeyrek final oynar – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    : Beşiktaş çeyrek final oynar

    Dentinho: Beşiktaş çeyrek final oynar

    Beşiktaş'ın eski futbolcusu olan , Benfica maçı öncesinde Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

    , "Benfica için hiç de kolay olmayacak. Beşiktaş taraftarının karşısında oynamak çok zor. Adriano ve Quaresma en tehlikeli oyuncuları. Beşiktaş'ın en az çeyrek finale çıkacağını umuyorum. Bu gerçekleşirse mutlu olurum. Ayrıca Ronaldo'nun bile maaşını ödeyebilecek bir kulüp" ifadelerini kullandı.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
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