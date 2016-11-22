City’nin scout ekibi takipte

Beşiktaş'ın Benfica ile oynayacağı karşılaşma yabancı scout'ların akınına uğrayacak. Bunlardan birisi de M. City'nin gözlemcisi olacak. İngiliz gözlemci Benfica'dan Rafa Silva'yı izleyecek. Bu arada Beşiktaş'tan da Oğuzhan ve Tolgay'ı yakın takibe alacağı ifade edildi.