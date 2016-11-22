 City’nin scout ekibi takipte – Fotomaç – 22 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    City’nin scout ekibi takipte

    City’nin scout ekibi takipte
    Beşiktaş'ın Benfica ile oynayacağı karşılaşma yabancı scout'ların akınına uğrayacak. Bunlardan birisi de M. City'nin gözlemcisi olacak. İngiliz gözlemci Benfica'dan Rafa Silva'yı izleyecek. Bu arada Beşiktaş'tan da Oğuzhan ve Tolgay'ı yakın takibe alacağı ifade edildi.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    City’nin scout ekibi takipte haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.