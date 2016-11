"Burası öyle bir kulüp değil"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Gökhan Töre ile ilgili, “Dönmesi için talebimiz de yok onlardan da bir şey gelmedi. Gökhan eğer Beşiktaş’a dönmek isterse, bunu net olarak ifade edecek. Beşiktaş kimsenin bugün gitmek istiyorum, yarın dönmek istiyorum diyeceği kulüp değil” dedi.

Beşiktaş'ın taraftar mağazası olan Kartal Yuvası'nın Bakırköy'de bulunan bir AVM'deki açılışına katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, taraftarlarla tek tek fotoğraf çektirip, imza dağıttı. Mağazanın açılışı, Başkan Fikret Orman'ın kurdele kesmesiyle gerçekleşti. Açılış sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, Gökhan Töre hakkında gelen soruya, "Dönmesi için talebimiz de yok onlardan da bir şey gelmedi. Gökhan Avrupa'da oynamak istiyordu, gitsin oynasın dedik. Bizim böyle bir planımız yok. Gökhan eğer Beşiktaş'a dönmek isterse, bunu net olarak ifade edecek. Quaresma'da olduğu gibi 'ben evime dönmek istiyorum' diyecek. O zaman onu değerlendireceğiz. Beşiktaş kimsenin bugün gitmek istiyorum, yarın dönmek istiyorum diyeceği kulüp değil" dedi.



Bu durumun herkes için geçerli olduğunun altını çizen Orman, "Burası Beşiktaş, bizim için dünyanın en büyük kulübü. Beşiktaş'ın duruşu vardır, o çizginin dışında duracak kimseyle işimiz olmaz" diye konuştu.



"Çalışmalar devam ediyor"

Transferle ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Orman, "Çalışmalar devam ediyor, iki koldan gidiyoruz. İzleme komitelerinin hepsi yurt dışında, Metin Albayrak da bu gece gidiyor. Biz de devamlı geziyoruz, eksiğimiz olan bir maksimum iki bölgeye takviye yapacağız. Birini kesin yapmak istiyoruz, ikincisini belki yaparız. Geniş kadromuz var, oyuncularımız forma bulamadıkları sürece mutsuz oluyorlar, mutsuzluk takıma da yansıyabilir. Dengeyi iyi kurmamız lazım" şeklinde konuştu.



"Beşiktaş her şeye hazırlıklı"

Başakşehir maçının, ligin namağlup iki takımının oynayacağı bir karşılaşma olacağına dikkat çeken Orman, "Tabii çok zor bir süreç var önümüzde. Benfica, sonra Medipol, arkasından Fenerbahçe ile oynayacağız. Sonra Dinamo Kiev'e gideceğiz, Bursaspor geliyor. Beşiktaş her şeye hazırlıklı, tecrübeli bir takım, eskisi gibi değiliz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağımıza inanıyorum. Sakatlıklarımız var, mazeretlere takılmayacağız, işimizi iyi yapacağız. Bütün kurumlarıyla, yönetimi, taraftarlarıyla, futbolcularıyla, teknik heyetiyle bu maçlara hazırlanmış durumdayız. Bütün taraftarları ve kamuoyunu mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Benfica maçında siyah-beyazlı taraftarların yapacağı sessiz tezahürat hakkında da konuşan Fikret Orman, "Sessiz tezahüratı da önemsiyoruz. 3 Aralık'ta Engelliler Gününü hem de ırkçılığa karşı duruşumuzu da göstereceğiz. Önemli şey yapmak istiyoruz. Benfica taraftarlarına da dağıttığımız broşürlerle birlikte yapmak istiyoruz" dedi.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Kartal Yuvası mağazaları ile ilgili ise, "Büyüyor Beşiktaş. Mağazacılığa önem veriyoruz, on misli büyüttük işlerimizi, daha fazla kaliteli ürünü Beşiktaşlılara ulaştırmaya çalışıyoruz. Ülkemizde şu anki perakende satışları düşmesine rağmen bütçemizle devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.