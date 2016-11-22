 Biz bu Fener’i yeneriz – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Biz bu Fener’i yeneriz

    Biz bu Fener’i yeneriz

    F.Bahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'ı mağlup ettiği derbiyi hep beraber izleyen Beşiktaşlı oyuncuların keyfi yerine geldi.

    Oğuzhan, Necip, , Olcay ve Atınç, pazar akşamı oynanan derbiyi beraber izlerken espriler de adeta havada uçuştu. Oğuzhan'ın Olcay'a, Olcay'ın da Cenk Tosun'a sık sık takıldığı ve kahkahaların havada uçuştuğu derbi sonrası ortak görüş, "Biz bu Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yeneriz" oldu.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:49
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