Beşiktaş'ın final maçı Benfica'yla

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst turun anahtarı Beşiktaş adına yarın oynanacak Benfica maçından geçiyor. Portekiz temsilcisi ise kolay lokma olmayacağını hem ligdeki performansıyla hem de Devler Ligi'nde kanıtladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında yarın Beşiktaş, Benfica'yı konuk edecek. Grupta ikinci sırada bulunan Benfica, Portekiz Ligi'nde ise zirvede.



Zor rakip

Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Beşiktaş'ı evinde ağırlayan Portekiz temsilcisi, sahadan 1 puanla ayrılmıştı. Grubun ikinci maçında İtalya'da Napoli hezimetiyle sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Benfica, daha sonra toparlandı ve Dinamo Kiev karşısında aldığı iki galibiyetle 7 puan topladı. B Grubu'nda Napoli ile 7'şer puanla zirveyi paylaşan Portekiz temsilcisi, Portekiz Ligi'nde oynadığı 10 maçta topladığı 26 puanla zirvede yer alıyor. Rui Vitoria'nın öğrencileri ligde şu anda namağlup durumda ve 8 galibiyet 2 beraberlikle lige devam ediyor. Benfica'nın en yakın takipçisi Porto ise 21 puanla ikinci sırada yer alıyor. İki ekip ligin 10. hafta maçında karşılaştı ve Porto deplasmanında Benfica 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.



Kadro eşitliği

Beşiktaş ve Benfica'nın kadrosunun değerleri neredeyse aynı. Siyah-beyazlılar 126 milyon Avro civarında bir kadro değerine sahip. Portekiz temsilcisinin kadrosunda bulunan oyuncularının değeri ise 153 milyon Avro civarında. Benfica'nın en etkili silahı kontra ataklar. Hızlı hücumlarda en etkili isim ise Mitroglou, Eduardo Salvio ve Pizzi. Aynı zamanda Pizzi attığı goller kadar yaptığı asistlerle de takımın en etkili isimleri arasında. Portekiz temsilcisinin en değerli ismi ise 25 milyon Avro'luk piyasa değeriyle Eduardo Salvio.