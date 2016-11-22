 Beşiktaş’a müjde – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    ’a müjde

    Beşiktaş’a müjde
    , İstanbul'a 3 önemli eksikle geliyor. Brezilyalı golcüsü Jonas, orta saha Andre Horta ve İspanyol defans Grimaldo kadroda yer almıyor. Grimaldi bu sezon 13 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı. Horta da 10 maçta 1 gol, 1 asist üretti. Her iki futbolcu da Beşiktaş'la 1-1 sona eren ilk karşılaşmada 90 dakika oynadı. En son maçını 27 Ağustos'ta oynayan sakatlığı olan Jonas ise sadece 2 karşılaşmada forma giydi.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:58
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