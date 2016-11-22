 Beşiktaş, Quaresma'ya güveniyor – Fotomaç – 22 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş, Quaresma'ya güveniyor

    Beşiktaş, Quaresma'ya güveniyor

    UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında yarın Benfica ile kritik bir maça çıkacak Beşiktaş'ın bu mücadeledeki en büyük kozu, Avrupa kupalarında siyah-beyazlı ekibin tarihindeki en golcü üçüncü oyuncusu durumunda bulunan Ricardo Quaresma olacak.

    Siyah-beyazlı takım, Avrupa'da şu ana dek 10 gol atan Quaresma'nın fileleri havalandırdığı 9 karşılaşmada rakiplerini 5 kez mağlup etti. Portekizli oyuncunun gol attığı 3 karşılaşmayı beraberlikle bitiren Beşiktaş, bu maçlarda sadece bir kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

    Quaresma, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, Ricardo Quaresma'nın fileleri havalandırdığı Dinamo Kiev ve Napoli maçlarını 1-1 beraberliklerle tamamladı. Tecrübeli oyuncu, bu organizasyonda iki kez de asist yaparak takımına katkı yapmayı sürdürdü.

    Taraftarı önünde daha etkili oluyor

    Ricardo Quaresma, İstanbul'daki Avrupa maçlarında daha etkili bir performans sergiledi.

    Portekizli oyuncu, takımının iç saha maçlarında 7 kez rakip fileleri havalandırmayı bildi. Quaresma, gollerinin 3'ünü ise deplasman karşılaşmalarında kaydetti.

    Bobo'yu yakalamaya çalışacak

    Şampiyon Ligi'nde bu sezon attığı 2 golle Avrupa kupalarındaki gol sayısını 10'a çıkaran ve bu alanda siyah-beyazlı ekibin en skorer üçüncü oyuncusu unvanını elde eden Quaresma, Benfica karşılaşmasında fileleri havalandırarak 12 gollü Bobo'yu yakalamaya çalışacak.

    Portekizli oyuncu, bu sevinci tekrar yaşayarak ayrıca 14 golle siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu Oktay Derelioğlu'na biraz daha yaklaşmayı hedefleyecek.

    Takımın şu anki kadrosunda bulunan Cenk Tosun'un Avrupa kupalarında 3 golü bulunurken, Oğuzhan Özyakup ve Vincent Aboubakar ikişer, Anderson Talisca, Adriano Correia ile Tolgay Arslan birer kez golle buluştu.

    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 12:08
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş, Quaresma'ya güveniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.