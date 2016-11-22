Beşiktaş, Quaresma'ya güveniyor
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında yarın Benfica ile kritik bir maça çıkacak Beşiktaş'ın bu mücadeledeki en büyük kozu, Avrupa kupalarında siyah-beyazlı ekibin tarihindeki en golcü üçüncü oyuncusu durumunda bulunan Ricardo Quaresma olacak.
Quaresma, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, Ricardo Quaresma'nın fileleri havalandırdığı Dinamo Kiev ve Napoli maçlarını 1-1 beraberliklerle tamamladı. Tecrübeli oyuncu, bu organizasyonda iki kez de asist yaparak takımına katkı yapmayı sürdürdü.
Taraftarı önünde daha etkili oluyor
Ricardo Quaresma, İstanbul'daki Avrupa maçlarında daha etkili bir performans sergiledi.
Portekizli oyuncu, takımının iç saha maçlarında 7 kez rakip fileleri havalandırmayı bildi. Quaresma, gollerinin 3'ünü ise deplasman karşılaşmalarında kaydetti.
Bobo'yu yakalamaya çalışacak
Şampiyon Ligi'nde bu sezon attığı 2 golle Avrupa kupalarındaki gol sayısını 10'a çıkaran ve bu alanda siyah-beyazlı ekibin en skorer üçüncü oyuncusu unvanını elde eden Quaresma, Benfica karşılaşmasında fileleri havalandırarak 12 gollü Bobo'yu yakalamaya çalışacak.
Portekizli oyuncu, bu sevinci tekrar yaşayarak ayrıca 14 golle siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu Oktay Derelioğlu'na biraz daha yaklaşmayı hedefleyecek.
Takımın şu anki kadrosunda bulunan Cenk Tosun'un Avrupa kupalarında 3 golü bulunurken, Oğuzhan Özyakup ve Vincent Aboubakar ikişer, Anderson Talisca, Adriano Correia ile Tolgay Arslan birer kez golle buluştu.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 12:08
- Yine skandal!
Toplam 39
Yorum
İbrahim Yeter ts ağlama artık yeter futbol oynadığınız yok yatırım yaptığınız yok trabzon lobisiyle bu kadar oluyor hakemleri karalamakla olmuyor adam gibi oynayıp alın maçlarınızı hakem karalamayla ağlamakla 100 sene daha şampiyon olamazsınız şampiyonluğu geç süper ligde zor kalırsınız bu zihniyetle
- Beşiktaş, Quaresma'ya güveniyor
Toplam 3
Yorum
hang q7 sinirlerine hakim olursa ve abubakar bencil olmazsa bu maçı alacağız inşaallah! galibiyetten başka şey düşünmek istemiyorum. rusya da maç almak o kadar kolay değil sanırım. coşturun bizleri...
- Biz bu Fener’i yeneriz
Toplam 103
Yorum
BABSBS Galatasaray da böyle diyordu ama çimlere yavaşça gömülüyordu
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