Beşiktaş, Quaresma'ya güveniyor

Siyah-beyazlı takım, Avrupa'da şu ana dek 10 gol atan Quaresma'nın fileleri havalandırdığı 9 karşılaşmada rakiplerini 5 kez mağlup etti. Portekizli oyuncunun gol attığı 3 karşılaşmayı beraberlikle bitiren Beşiktaş, bu maçlarda sadece bir kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Quaresma, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, Ricardo Quaresma'nın fileleri havalandırdığı Dinamo Kiev ve Napoli maçlarını 1-1 beraberliklerle tamamladı. Tecrübeli oyuncu, bu organizasyonda iki kez de asist yaparak takımına katkı yapmayı sürdürdü.

Taraftarı önünde daha etkili oluyor

Ricardo Quaresma, İstanbul'daki Avrupa maçlarında daha etkili bir performans sergiledi.

Portekizli oyuncu, takımının iç saha maçlarında 7 kez rakip fileleri havalandırmayı bildi. Quaresma, gollerinin 3'ünü ise deplasman karşılaşmalarında kaydetti.

Bobo'yu yakalamaya çalışacak

Şampiyon Ligi'nde bu sezon attığı 2 golle Avrupa kupalarındaki gol sayısını 10'a çıkaran ve bu alanda siyah-beyazlı ekibin en skorer üçüncü oyuncusu unvanını elde eden Quaresma, Benfica karşılaşmasında fileleri havalandırarak 12 gollü Bobo'yu yakalamaya çalışacak.

Portekizli oyuncu, bu sevinci tekrar yaşayarak ayrıca 14 golle siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu Oktay Derelioğlu'na biraz daha yaklaşmayı hedefleyecek.

Takımın şu anki kadrosunda bulunan Cenk Tosun'un Avrupa kupalarında 3 golü bulunurken, Oğuzhan Özyakup ve Vincent Aboubakar ikişer, Anderson Talisca, Adriano Correia ile Tolgay Arslan birer kez golle buluştu.