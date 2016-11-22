Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında yarın Portekiz'in Benfica takımıyla sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Basına açık bölümde istasyon koşuları yapan siyah-beyazlıların, daha sonra pas ve taktik uygulamaların ardından çift kale maç oynadığı belirtildi. İdmanın şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.
Antrenmana Adriano Correia da katılırken, sakatlıkları süren Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ve Luiz Rhodolfo çalışmada yer almadı.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 19:38
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
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Yorum
........ DEMEK Kİ GS BU DURUMU KABULLEN Dİ. BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ BİLİYOR. FB, BJK ,TS LA YARIŞAMAYACAĞINI SEYİRCİLERİNİ KABULLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR. EVET NEYSEN O. AMA YAPAMAYACAĞIN BİR ŞEY İÇİN MİLLETİ HAVAYA SOKMANIN DA LÜZUMU YOK. SONRA TARAFTAR ÜZÜLÜYOR. AMA KÜME DE DÜŞSEK GS LIYIZ. PARALARI BİLE ÖDENMEYEN TAKIMDAN DA BİR ŞEY BEKLEME.
- Yine skandal!
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Yorum
Kartal Yuvası Yapacak birşey yok ts ye iki yıldır yapılan bu bitirme herekati bize olsa lig bitmişti şimdi ne hakem kalırdı ne tff
- Yine skandal!
Toplam 44
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isminiz İstanbul takımlarına yapılsa federasyon yerinde durmazdı
Beşiktaş, Benfica maçına hazır! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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