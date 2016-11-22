 Beşiktaş, Benfica maçına hazır! – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    , maçına hazır!

    Beşiktaş, Benfica maçına hazır!

    , B Grubu 5. haftasında yarın Portekiz'in takımıyla sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    'nde, teknik direktör yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Basına açık bölümde istasyon koşuları yapan siyah-beyazlıların, daha sonra pas ve taktik uygulamaların ardından çift kale maç oynadığı belirtildi. İdmanın şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

    Antrenmana Adriano Correia da katılırken, sakatlıkları süren Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ve Luiz Rhodolfo çalışmada yer almadı.

    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:38
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