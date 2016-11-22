Benfica maçı Skomina’nın
Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 23 Kasım Çarşamba günü Benfica'yı ağırlayacağı maçı Slovenya Futbol Federasyonundan Damir Skomina yönetecek.
Tarihi zaferi yönetti
Sloven hakem Skomina, Beşiktaş'ın 2014-15 sezonu Avrupa Ligi 2. Turu'nda Liverpool ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı karşılaşmada görev yapmıştı. Temsilcimiz, normal süresini Tolgay Arslan'ın attığı gole 1-0 önde tamamlamış ve penaltılarda İngiliz devine 5-4 üstünlük kurarak tarihi bir zafere imza atmış ve turu geçmişti.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 00:13
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
Zehir Hani derler ya attında hakem vermedi mi abi harbiden vermiyolar bilmiyorum ki ne etmek gerek !
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
ckasimay Adaletsizligin bu kadari olmaz. Trabzonun yerine üc büyüklerden bir olsaydi , hakem ayni kararlari verebilirmiydi. Soru bu.. yüzde 200 hakli yorum Ercan in.
- Tahtadan mesaj yolladılar
Toplam 25
Yorum
Aleks Biz de 27 yasindaydik,.olduk 45,cocuklar bebekti,buyudu,artik universiteye gidiyorlar,ekonomi o zaman mi iyidi,simdi mi iyi kestiremiyorum!!!!
Benfica maçı Skomina’nın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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