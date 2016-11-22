 Benfica maçı Skomina’nın – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Benfica maçı Skomina’nın

    Benfica maçı Skomina’nın

    Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 23 Kasım Çarşamba günü Benfica'yı ağırlayacağı maçı Slovenya Futbol Federasyonundan yönetecek.

    Yarın Vodafone Arena'da saat 20.45'te oynanacak maçta Sloven hakem Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacak. Bojan Ul'un dördüncü hakem olarak görevlendirildiği maçın ilave yardımcı hakemliklerini ise Matej Jug ve Slavko Vincic üstlenecek.

    Tarihi zaferi yönetti
    Sloven hakem Skomina, Beşiktaş'ın 2014-15 sezonu Avrupa Ligi 2. Turu'nda Liverpool ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı karşılaşmada görev yapmıştı. Temsilcimiz, normal süresini Tolgay Arslan'ın attığı gole 1-0 önde tamamlamış ve penaltılarda İngiliz devine 5-4 üstünlük kurarak tarihi bir zafere imza atmış ve turu geçmişti.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:13
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