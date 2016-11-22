''Benfica büyük maçlara hazırdır''
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Benfica'nın teknik direktörü Rui Vitoria, büyük bir takım karşısında galibiyete odaklandıklarını söyledi.
Vodafone Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vitoria, "Galibiyete odaklanarak bu maçtan 3 puan almak ve üst tura yükselmek istiyoruz." dedi.
Zor bir maça çıkacaklarını belirten Portekizli teknik adam, "Beşiktaş kaliteli ve dünyaca tanınmış oyuncuları olan bir kulüp. Bizim için zor bir maç olacak. İki final maçımız kaldı. Futbolcularımız kapasitelerini sonuna kadar kullanarak ellerinden geleni ortaya koyacak. İnanarak oynamaları gerekiyor. Bu şekilde sonuca ulaşmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Vitoria, stadın atmosferiyle ilgili soruya, "Biz 50 bin kişiden fazla seyirci topluluğuna karşı oynamaya alışığız. Buraya çok az taraftarla geldik ama bunu dramatik görmüyoruz. Bu şekilde oynamak belki de iyi bir tecrübe olacak." cevabını verdi.
LUİSAO: "GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"
Benfica'nın tecrübeli stoperi Luisao ise gruptan çıkmak istediklerini ifade etti.
Bu hedef için çok çalıştıklarını belirten Brezilyalı futbolcu, "Bu gruptan çıkmak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Beşiktaş, Quaresma ve Aboubakar gibi tanınmış oyunculara sahip bir takım. Onlara karşı hazırlıklarımızı yaptık ve bunu sahada ortaya koymaya çalışacağız. Sürekli olarak aynı şekilde form tutmaya çalışıyoruz ve güçlü olmaya devam ediyoruz. Benfica'da oynayanlar büyük karşılaşmalara hazırdır." şeklinde konuştu.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 21:30
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Toplam 13
Yorum
........ DEMEK Kİ GS BU DURUMU KABULLEN Dİ. BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ BİLİYOR. FB, BJK ,TS LA YARIŞAMAYACAĞINI SEYİRCİLERİNİ KABULLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR. EVET NEYSEN O. AMA YAPAMAYACAĞIN BİR ŞEY İÇİN MİLLETİ HAVAYA SOKMANIN DA LÜZUMU YOK. SONRA TARAFTAR ÜZÜLÜYOR. AMA KÜME DE DÜŞSEK GS LIYIZ. PARALARI BİLE ÖDENMEYEN TAKIMDAN DA BİR ŞEY BEKLEME.
- Yine skandal!
Toplam 44
Yorum
Kartal Yuvası Yapacak birşey yok ts ye iki yıldır yapılan bu bitirme herekati bize olsa lig bitmişti şimdi ne hakem kalırdı ne tff
- Yine skandal!
Toplam 44
Yorum
isminiz İstanbul takımlarına yapılsa federasyon yerinde durmazdı
''Benfica büyük maçlara hazırdır'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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