 ''Benfica büyük maçlara hazırdır'' – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    '' büyük maçlara hazırdır''

    ''Benfica büyük maçlara hazırdır''

    B Grubu 5. maçında yarın deplasmanda ile karşılaşacak 'nın teknik direktörü , büyük bir takım karşısında galibiyete odaklandıklarını söyledi.

    'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vitoria, "Galibiyete odaklanarak bu maçtan 3 puan almak ve üst tura yükselmek istiyoruz." dedi.

    Zor bir maça çıkacaklarını belirten Portekizli teknik adam, " kaliteli ve dünyaca tanınmış oyuncuları olan bir kulüp. Bizim için zor bir maç olacak. İki final maçımız kaldı. Futbolcularımız kapasitelerini sonuna kadar kullanarak ellerinden geleni ortaya koyacak. İnanarak oynamaları gerekiyor. Bu şekilde sonuca ulaşmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

    Vitoria, stadın atmosferiyle ilgili soruya, "Biz 50 bin kişiden fazla seyirci topluluğuna karşı oynamaya alışığız. Buraya çok az taraftarla geldik ama bunu dramatik görmüyoruz. Bu şekilde oynamak belki de iyi bir tecrübe olacak." cevabını verdi.

    LUİSAO: "GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"
    'nın tecrübeli stoperi Luisao ise gruptan çıkmak istediklerini ifade etti.

    Bu hedef için çok çalıştıklarını belirten Brezilyalı futbolcu, "Bu gruptan çıkmak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Beşiktaş, Quaresma ve Aboubakar gibi tanınmış oyunculara sahip bir takım. Onlara karşı hazırlıklarımızı yaptık ve bunu sahada ortaya koymaya çalışacağız. Sürekli olarak aynı şekilde form tutmaya çalışıyoruz ve güçlü olmaya devam ediyoruz. Benfica'da oynayanlar büyük karşılaşmalara hazırdır." şeklinde konuştu.

    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:30
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