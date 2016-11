"5 isim kadroda olmayacak"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Benfica maçı öncesi, "Gruptan çıkarsak Beşiktaş için yeni bir dönem başlayacaktır" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş yarın saat 20.45'te Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek. Önemli karşılaşma öncesi bugün düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"Oyun formatında değişikliğe gideceğiz"

Aras Özbiliz, Talisca ve Rhodolfo'nun olmayacağını hatırlatan Güneş, "Örnek olmaya çalışan takımız. Hataları diğer kulüplere göre daha az, doğruları daha fazla Beşiktaş'ın. Tecrübe olarak biz daha tecrübesiz bir takımız Şampiyonlar Ligi'nde. Napoli ile Dinamo Kiev maçında beraberlik geldiğinde gruptan çıkarsak Beşiktaş için yeni bir dönem başlayacaktır. Sıkıntımız savunmada ve sol tarafta olduğu için oyun formatında değişikliğe gideceğiz" diye konuştu.



"Olumlu yönde etkileyecek"

Deneyimli çalıştırıcı, "Bizim gruptaki ilk maçtaki düşüncemiz ile bugün arasında fark yok. Güzel futbol iyi sonuç alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Yarış hala devam ediyor. Bir adım öne geçmek için yarın kazanmamız gerekiyor. İyi bir takım Benfica. Onların da değerli oyuncuları var. Napoli'nin de şansı var. Benfica maçını da o maçtaki gibi oynarsak sonuç her türlü avantajı getirebilir. Şampiyonlar Ligi'nde futbol adına neyi doğru yapabiliriz onu uygulamaya çalışacağız. Aras, Talisca, Rhodolfo, Ömer ve Caner kadroda yok. Kalecileri saymazsak 16 oyuncu var. Herhangi bir sakatlık durumu olursa bu kadro eksilebilir. Elimizdeki oyuncuların bu zamana kadar oyun felsefesi, takımı sahiplenme duygusu yarın da sahada olacak. Taraftar desteği de, iyi oyun da onlara enerji vermemizle birlikte takımın gidişini olumlu yönde etkileyecek. Sabırlı oynamamız gereken bir maç. Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta da öndeydik evimizde ancak berabere kaldık. Her şeyin gayet iyi gittiği dönemde Türk kamuoyunun da Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma beklentisini de inşallah karşılarız. Diğer takımlara da Avrupa'da başarılar dilerim" şeklinde konuştu.



"Biz daha tecrübesiziz"

Benfica'nın köklü bir camia olduğunu ifade eden Şenol Güneş, "Bu yıl da başarılı gidiyorlar. Ligde durumları gayet iyi. Hem liglerinde hem de Şampiyonlar Ligi'nde tecrübelerini ortaya koyuyorlar. Oyuncu kalitesi bakımından iki takımın da öne çıkacağı bir maç olacak. Tecrübe olarak biz daha tecrübesiz bir takımız Şampiyonlar Ligi'nde" açıklamalarında bulundu.



"Beşiktaş için yeni bir dönem..."

"Geçmişi asla unutmayız. Geçmişten dersler çıkaracağız" diyen Güneş, "Geleceği planlayan kişi ve kurum olarak en iyisini yapmak zorundayız. Beklentileri görüyorum. Kulübün geleceğine katkıda bulunmak önemli. Yarın ise oyun olarak sonuç olarak tarihi bir maç. Geleceği güzel yapacak değerleri güzelleştirecek bir maç. Ardından Napoli ile Dinamo Kiev maçında beraberlik geldiğinde gruptan çıkarsak Beşiktaş için yeni bir dönem başlayacaktır. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olan, Avrupa'da başarılı olan gelecek adına özendirici olur" dedi.



"Dört maçta gördük"

Deneyimli çalıştırıcı, ilk maçta da son maçta da en iyi futbolu ortaya koymak için mücadele ettiklerini ifade ederek, "Oyun gücü oranında rakibine üstünlük kuran bir takım olmak istiyoruz. Kendimizi orada görmek istiyoruz. Dört maçta gördük mesela, zor maçlarda puan aldık kolay maçlarda puan kaybettik. Sahada onlardan daha iyi olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Rakibin gücü gibi düşünceler maç bittiğinde belli olur. Bu maçı kazanıp diğer maçın (Napoli - Dinamo Kiev) sonunda beraberlik olmazsa, son maçı kazanıp gruptan çıkmak istiyoruz" diye konuştu.



"Daha çok çalışacağız"

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan dört maç hakkında da bilgiler veren Şenol Güneş, "O 4 maçta bir çizgimiz olduğunu gördük. Hiç kimseye sahada eğilmedik. Futbol adına rakiplere baktığınızda ligde de burada da iyi şeyler yaptık. Gururluyuz. Daha çok çalışacağız. Daha çok gelişemezsek ve bu gelişim de yetmezse transfer yapacağız. Beşiktaş tarihindeki herkesin burada emeği var. Taraftar tribünde, biz sahada, başkan ve yönetim kurulu elinden geleni yapıyor. Örnek olmaya çalışan takımız. Hataları diğer kulüplere göre daha az, doğruları daha fazla Beşiktaş'ın" ifadelerini kullandı.



"Hem savunma hem de hücum yapmak zorundayız"

Sakatlıklar hakkında bilgi veren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Benfica maçını düşünerek Adana'ya oyuncu götürmeme yapmadım. Ben oynayacaksa oynatırım. Tosic ve Adriano oynamaya müsait değildi. Rhodolfo yoktu. Adriano ilk bugün antrenmana çıkacak. Tosic dün çıktı. Rhodolfo zaten çıkmayacak. Gökhan'ın kasığında sıkıntı var. Oynamaya müsait kim var göreceğiz. Fizik olarak ne durumda oldukları da önemli. Sıkıntımız savunmada ve sol tarafta olduğu için oyun formatında değişikliğe gideceğiz. Elimizdeki kadro neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Napoli maçının farklılıkları vardı bu maçın da var. Benfica hücuma dönük, kanatlarda çok iyi oynayan bir takım. Bir iki oyuncu dışında ilk maça göre fazla değişiklik olacağını düşünmüyorum. Onlarda da böyle olacaktır. Çıkacak olan takımımız bizim eldeki oyuncuların hem sağlıklı olması hem de maçı nasıl taşıyacağı ile alakalı olacak. Benfica kanatları kullanmanın yanı sıra topu kaybedince çabuk reaksiyon gösteren bir takım. Biz de buna göre dizileceğiz. Hem savunma hem de hücum yapmak zorundayız" dedi.



Tosic eleştirisi

Dusko Tosic'in sakatlığıyla alakalı futbolcunun milli takımında oynadığı hazırlık maçına vurgu yapan Şenol Güneş, "Giderken düzeldi ancak resmi maçta değil hazırlık maçında oynadı. UEFA'nın bazı kriterleri tartışılması lazım. UEFA bu saatte diyor örneğin bu toplantı için biz de bu saatte idman yapacağız. Düşünün hava durumu enteresan olsa ne olacak. Hazırlık maçında hoca Tosic'i denemek için mi oynatıyor? Bana göre doğru değil. Oyuncuların hayat sağlığı her şeyden daha önemli. Orada hata yapıldı, biliyoruz bunu. Bu konuda tartışma yapmalıyız. Aboubakar'dan ise çok memnunum. Oynayan oynamayan bütün oyuncularımdan memnunum" diyerek sözlerini sonlandırdı.