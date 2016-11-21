 Yenilere hiç acıması yok – Fotomaç – 21 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Yenilere hiç acıması yok

    Yenilere hiç acıması yok
    , 'e yeni yükselen ekiplere 4 sezondur kaybetmiyor. Siyah-beyazlılar son 4 yılda 'den gelen takımlarla 21 maça çıktı. Bunların 16'sında sahadan galibiyetle ayrılırken sadece 5 beraberlik elde etti. Kartal, alt ligden gelen rakiplerine karşı böylece büyük üstünlük kurdu.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yenilere hiç acıması yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.