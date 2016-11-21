 Lens’in yerine Kerim! – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Lens’in yerine Kerim!

    Lens’in yerine Kerim!

    , Fenerbahçe’ye gönderdiği Lens’in yerini dolduramadı. Kerim’e göz dikti

    Siyah-beyazlı takımda yeterince forma bulamayan Kerim Frei ayrılık hazırlığında. Süper Lig takımlarından 'in de talip olduğu 23 yaşındaki futbolcuya 'den Sunderland ve West Bromwich Albion kanca attı. Bu sezon toplam 102 dakika süre alabilen Kerim'i özellikle 'in çok istediği belirtildi. Sezon başında Jeremain Lens'i Fenerbahçe'ye gönderen ve yerini dolduramayan Sunderland dipten kurtulmanın çaresini Kerim transferinde görüyor. Ada futboluna Fulham'dan alışkın olan 'ın tercihi merak ediliyor.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:21
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