 Irkçılığa karşı sessiz çığlık – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Irkçılığa karşı sessiz çığlık

    Irkçılığa karşı sessiz çığlık
    taraftarı, karşılaşmasında görülmemiş bir şova imza atacak. İnönü Stadı'nda 142 desibelle rekor kıran taraftarlar, Benfica karşısında "Irkçılığa karşı" duruşlarını 1 dakika boyunca işaret diliyle tezahürat yaparak gösterecekler. Bu sessiz çığlığın sonunda Vodafone Arena'da yer yerinden oynayacak.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:49
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