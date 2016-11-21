 İdmana devam – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    İdmana devam

    İdmana devam
    Ligde 'u yenerek haftayı 3 puanla kapatan , ara vermeden karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlıların 1.5 saat süren çalışmasına tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin katılmadı. Adana'ya karşı oynayanlar yenileme antrenmanı yaparken diğer futbolcular pas, 5'e 2, kanat orta şut idmanı çalıştı. İdman çift kale maçla sona erdi. Benfica randevusunun hazırlıkları bugün 18.00'deki idmanla sürecek.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:46
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