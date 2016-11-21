 Güneş enerjisi – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Güneş enerjisi

    Güneş enerjisi

    galibiyeti sonrası oyuncularının performansı için “Gelecek için endişelendim” diyen ’ın hocası 1 taşla 2 kuş vurdu. Güneş'in sözleri zaman zaman 'ciddiyetsizlik hastalığına' kapılan oyuncuları uyandırdı. Hem de Benfica maçı öncesi hırslandırdı.

    oynadığı her kulvarda yoluna dolu dizgin devam ediyor. Kartal son olarak ligde deplasmanda Adanaspor'u Aboubakar ve Cenk'in golleriyle 2-1 mağlup ederken teknik direktör belki de ilk kez saha kenarında bu kadar sinirliydi. Deneyimli çalıştırıcı Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'un zaman zaman ciddiyetsizliğe varan pasları nedeniyle çılgına dönerken oyuncularını sert şekilde uyardı. Güneş, 90 dakika sonunda da "Oyunu denetim altına alırsanız büyük takım futbolcusu olursunuz. Yoksa bir farkınız kalmaz. Gelecek adına endişelendim" ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaşlı oyuncular bir yandan 3 puanın sevincini yaşarken diğer taraftan Güneş'in bu sözlerinin kendilerine ciddi bir uyarı olduğunu anladı.

    ASIL HEDEF BENFİCA
    Şenol Güneş bu sözleriyle oyuncularını sadece Adanaspor maçında yaptıkları hatalar ve ciddiyetsiz futbol nedeniyle eleştirmedi. Bir bakıma Benfica karşılaşması için de hazırlamaya başladı. Portekiz ekibine karşı aynı hataların yapılması halinde sonuçlarının ağır olacağını bilen deneyimli teknik adam soyunma odasındaki bu 'sözlü taktiğiyle' futbolcularına ilk idmanı yeşil sahada değil kafalarında yaptırmış oldu.

    BAĞIRMAKTAN SESİ KISILDI
    'ın yaptığı top kaybı sonucu golü yiyen, Oğuzhan Özyakup'un varyete paslarıyla farkı açamayan Beşiktaş'ın bu görüntüsü kulübedeki Şenol Güneş'i bir hayli kızdırdı. Tecrübeli çalıştırıcı sık sık saha kenarına gelerek iki futbolcusuna tepki gösterdi. Güneş, Oğuzhan'ı 90 dakika oynatırken Tolgay'ı 63'te Gökhan İnler ile değiştirdi.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:54
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