Güneş enerjisi
Adanaspor galibiyeti sonrası oyuncularının performansı için “Gelecek için endişelendim” diyen Beşiktaş’ın hocası 1 taşla 2 kuş vurdu. Güneş'in sözleri zaman zaman 'ciddiyetsizlik hastalığına' kapılan oyuncuları uyandırdı. Hem de Benfica maçı öncesi hırslandırdı.
ASIL HEDEF BENFİCA
Şenol Güneş bu sözleriyle oyuncularını sadece Adanaspor maçında yaptıkları hatalar ve ciddiyetsiz futbol nedeniyle eleştirmedi. Bir bakıma Benfica karşılaşması için de hazırlamaya başladı. Portekiz ekibine karşı aynı hataların yapılması halinde sonuçlarının ağır olacağını bilen deneyimli teknik adam soyunma odasındaki bu 'sözlü taktiğiyle' futbolcularına ilk idmanı yeşil sahada değil kafalarında yaptırmış oldu.
BAĞIRMAKTAN SESİ KISILDI
Tolgay Arslan'ın yaptığı top kaybı sonucu golü yiyen, Oğuzhan Özyakup'un varyete paslarıyla farkı açamayan Beşiktaş'ın bu görüntüsü kulübedeki Şenol Güneş'i bir hayli kızdırdı. Tecrübeli çalıştırıcı sık sık saha kenarına gelerek iki futbolcusuna tepki gösterdi. Güneş, Oğuzhan'ı 90 dakika oynatırken Tolgay'ı 63'te Gökhan İnler ile değiştirdi.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:54
- ''Taraftarlar umarım gelmeye devam eder''
Toplam 10
Yorum
kanaryadan kartala Siz gülmeye devam edin bakalim ama 2 hafta sonra sira sizde bunuda sakin unutmayin .eee dile kolay sizde 11 senedir kücük emrah gibi boynu bükükleri oynuyorsunuz 2 hafta sonra 12 sene olacak ALLAHIN IZNIYLE ;-) yani simdilik devam gülün KABUSLU O GECEYI YASAMADAN ÖNCE KARA KARGALAR:-)))
- İşte coşturan o konuşma!
Toplam 15
Yorum
Robin van persie Kazanamadı. :) hayal kurmak iyidir güzeldir ama sadece hayaldir
- İşte maçın yıldızının açıklaması
Toplam 21
Yorum
nıko arkadaş fenerbahçe galatasarayı yenıyor derbının kralı gs ve fenerdır beşiktaşlılarda bı havalar bı havalr kendılerını uzayda goruyorlar sizde geleceksınız kadıkoye o atmosfere
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