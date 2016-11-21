 ‘Güçlü şekilde beyler’ – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    ‘Güçlü şekilde beyler’

    ‘Güçlü şekilde beyler’
    Siyah-beyazlı ekibin savunmadaki sigortası , galibiyeti sonrası keyifliydi. Brezilyalı stoper deplasmanda alınan zaferi kutlarken şunları söyledi: "3 puanı kazanmamıza yardım ettikleri için Aboubakar ve Cenk'e tebrikler. Güçlü şekilde devam beyler."
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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