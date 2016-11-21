 ''Bizim derbimiz Benfica'' – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    ''Bizim derbimiz Benfica''

    ''Bizim derbimiz Benfica''

    'de 'u deplasmanda 2-1 yenen 'ta kimse dün oynanan - derbisiyle ilgilenmedi.

    Siyah-beyazlıların orta sahasındaki yıldızı Tolgay Arslan "Derbi bizi ilgilendirmez" dedi. Kulübün Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ise "Adana maçına 'derbi öncesi galibiyeti' diye bakmıyorum. Biz derbiyi çarşamba akşamı Benfica ile oynayacağız" yorumunu yaptı.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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