''Bizim derbimiz Benfica''

Süper Lig'de Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş'ta kimse dün oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgilenmedi.

Siyah-beyazlıların orta sahasındaki yıldızı Tolgay Arslan "Derbi bizi ilgilendirmez" dedi. Kulübün Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ise "Adana maçına 'derbi öncesi galibiyeti' diye bakmıyorum. Biz derbiyi çarşamba akşamı Benfica ile oynayacağız" yorumunu yaptı.