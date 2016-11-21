 Bir Kartal bir Real – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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HEPSİ
    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Bir Kartal bir Real

    Bir Kartal bir Real
    Avrupa'da hem Şampiyonlar Ligi hem de kendi liginde kaybetmeyen iki kulüp var: Beşiktaş ve ... Siyah-beyazlılar 16 maçta, 9 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Real Madrid'in de 18 maç karnesi 13 galibiyet, 5 beraberlik. Şenol Güneş ve öğrencileri resmi maçlarda hiç yenilgi yüzü görmedi. Tek mağlubiyet hazırlık maçında AZ Alkmaar maçında alındı.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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