 Beşiktaş'ta Benfica hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    'ta hazırlıkları sürüyor

    Beşiktaş'ta Benfica hazırlıkları sürüyor

    B Grubu 5. maçında çarşamba günü Portekiz temsilcisi ile karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı belirtildi.

    Futbolcuların, top kontrolü ve pas organizasyonlarının ardından yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladığı ifade edildi.

    Açıklamada, tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin'in antrenmana katılmadığı kaydedildi.

    hazırlıklarını, yarın ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:09
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