UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında çarşamba günü Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı belirtildi.
Futbolcuların, top kontrolü ve pas organizasyonlarının ardından yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladığı ifade edildi.
Açıklamada, tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin'in antrenmana katılmadığı kaydedildi.
Beşiktaş hazırlıklarını, yarın ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:09
- Ekici imzalıyor
Toplam 3
Yorum
Mümkünse İmzalamayın ona verilecek para ile daha iyisi bulunur
- Tahtadan mesaj yolladılar
Toplam 20
Yorum
CEMRE HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM İYİKİ BU MAÇI KAZANDIK ÇOK SEVİNDİM
- Penaltı itirazı!
Toplam 8
Yorum
metinn aykut beye sag eli icerde olan poziyon degil ama sol elini arkada tutugu poziyonda dirsegi acarak topun gecmesini engelliyor nerenden maci izledigin belli sabrinin pozisyonu biraz fb li oyuncunun sarji ile istem disi bi hareket sapla samani karsitirmiisn fb lilik bu olsa gerek degilmiii
Beşiktaş'ta Benfica hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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