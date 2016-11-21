 Beşiktaş topu rakibe vermedi – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    topu rakibe vermedi

    Beşiktaş topu rakibe vermedi
    Kara Kartal, 'u 2-1 yense de istatistiklerdeki müthiş üstünlüğü skora aynı oranda yansımadı. Siyah-beyazlılar maç boyunca tam 794 pas yaparken bunların 716'sı isabetli oldu. Takımın orta sahadaki dinamosu Atiba Hutchinson da 108 isabetli pasla Galatasaraylı Tolga Ciğerci'nin rekoruna ortak oldu.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:43
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