Benfica karşısında sistem belli
Beşiktaş, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı konuk edecek. Kritik maç öncesi siyah-beyazlılar rakibinden puan ya da puanlar alıp grupta son maçlar öncesi avantajlı konuma geçmek istiyor.
Sistem belli
Adana deplasmanına Rhodolfo, Tosic ve Adriano'yu götürmeyerek riske etmeyen Teknik Direktör Şenol Güneş, Benfica maçında bu üç oyuncudan da yararlanabilecek. Stoperde Marcelo - Tosic ikilisinin oynaması ön görülürken, ikinci bir tercih olarak deneyimli çalıştırıcının stoperde Tosic'in yerine Rhodolfo'yu da oynatabileceği tahmin ediliyor. Eğer Rhodolfo stoperde Marcelo'ya eşlik ederse sol bekte Tosic ve sol önde ise Adriano'nun oynaması muhtemel. Sağ bekte ise Beck'in yeri garanti gibi gözüküyor. Adanaspor maçında ilerde Aboubakar ve Cenk ikilisini deneyen Şenol Güneş'in sol önde Adriano tercihi Cenk'in kulübeye çekilmesine sebep olabilir. Sağ önde Quaresma ortada Atiba-Tolgay-Oğuzhan ise orta saha kurgusunu oluşturacak. İleride ise gol ayağını Aboubakar'ın çekmesi bekleniyor.
Puan kaybı en son ihtimal
B Grubu'nda Napoli ve Benfica 7'şer puanla zirveyi paylaşırken, Beşiktaş 6, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ise 1 puanla son sırada bulunuyor. Grupta çarşamba günü oynanacak maçlarda Napoli Dinamo Kiev'i; Beşiktaş ise Benfica'yı konuk edecek. İtalyan temsilcisinin Kiev ekibini mağlup etmesi olağan gözükürken, matematiksel hesaplarda siyah-beyazlıların Vodafone Arena'da en kötü ihtimalle 1 puanla ayrılması bir üst turu kolaylaştırır. Zira grubun son maçında iddiası kalmayan Dinamo Kiev'e konuk olacak Beşiktaş'ın bu maçtan puanla ayrılması kuvvetle muhtemel. Benfica ile Napoli arasında Portekiz'de oynanacak maç ise grubun seyrini değiştirecek bir mücadele olacak.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:33
- Florya’da ‘istifa’ sesleri
Toplam 19
Yorum
BABACAN ÜNAL BAŞKAN KURTAR BİZİ....
- Florya’da ‘istifa’ sesleri
Toplam 19
Yorum
babacan FATİH TERİM GALATASARAYI BU HELE SOKMUŞTUR.MİLLİ TAKIMIN HALİ ORTADAYEKEN HALEN FATİH TERİM SESİ GELİYORSA YENİLGİDE FATİH TERİMİN ETKİSİNİ İRDELEMEK LAZIM. FATİH TERİMİ TÜRKİYE FUTBULUNDA BİLE İSTENMEZKEN NEDEN GS DE OLSUN Kİ........
- Lens’in yerine Kerim!
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ_1977 23 YAŞINDA Kİ BİR FUTBOLCU KENDİNİ GELİŞTİRMİŞ VE EN İYİ ZAMANLARINI YAŞIYOR OLMASI LAZIMKEN BİR TÜRLÜ VİTESİ YÜKSELTEMEDİ KERİM FREİ.BULDUĞU FIRSATLARIDA İYİ DEĞERLENDİREDİ MALESEF..
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