 Adriano neşe kaynağı – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    neşe kaynağı

    Adriano neşe kaynağı
    Sezon başında 'dan transfer edilen çok kısa sürede 'a uyum sağladı. Tecrübeli futbolcu idmanlarda ve soyunma odasında şakalarıyla takım arkadaşlarını adeta kahkaha krizlerine sokuyor. Adriano'nun bu şakaları yaparken en büyük partneri ise oluyor.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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