Aboubakar çoştu bi kere
Kartal’a uyum sağlaması uzun süren Kamerunlu golcü bir açıldı pir açıldı. Aboubakar 1 ayda 5 gol attı, 1 asist yaptı.
Aboubakar, Napoli'de şanssızlığını kırdıktan sonra 3-0'lık Antalyaspor galibiyetinde 1 gol, 1 asistle oynadı. Zambiya maçında da ağları 1 kez sarsan Kamerunlu forvet son olarak Adana deplasmanında karşı karşıya golünü attı. Aboubakar müthiş çalımlarıyla ve çapraz koşularıyla rakip savunmaların dengesini darmadağın ediyor.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:57
- ''Taraftarlar umarım gelmeye devam eder''
Toplam 10
Yorum
kanaryadan kartala Siz gülmeye devam edin bakalim ama 2 hafta sonra sira sizde bunuda sakin unutmayin .eee dile kolay sizde 11 senedir kücük emrah gibi boynu bükükleri oynuyorsunuz 2 hafta sonra 12 sene olacak ALLAHIN IZNIYLE ;-) yani simdilik devam gülün KABUSLU O GECEYI YASAMADAN ÖNCE KARA KARGALAR:-)))
- İşte coşturan o konuşma!
Toplam 15
Yorum
Robin van persie Kazanamadı. :) hayal kurmak iyidir güzeldir ama sadece hayaldir
- İşte maçın yıldızının açıklaması
Toplam 21
Yorum
nıko arkadaş fenerbahçe galatasarayı yenıyor derbının kralı gs ve fenerdır beşiktaşlılarda bı havalar bı havalr kendılerını uzayda goruyorlar sizde geleceksınız kadıkoye o atmosfere
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