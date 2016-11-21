 Aboubakar çoştu bi kere – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Aboubakar çoştu bi kere

    Aboubakar çoştu bi kere

    Kartal’a uyum sağlaması uzun süren Kamerunlu golcü bir açıldı pir açıldı. Aboubakar 1 ayda 5 gol attı, 1 asist yaptı.

    'ta Mario Gomez'den sonra geldiği için performansı Alman yıldızla sürekli karşılaştırılan Vincent Aboubakar kendini buldu. 19 Ekim'de oynanan Napoli maçında attığı 2 golle silkinen 24 yaşındaki forvet 1 aylık sürede rakip ağları 3 kez daha sarsarken 1 de asist yaptı. Aboubakar'ın bu performansını Beşiktaş'ın boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi'nin resmi twitter hesabı da es geçmedi. Adana maçında da ağları sarsan yıldız forvet için "Beşiktaş'ın 9 numarası Aboubakar son 7 kulüp ve ülke maçında 5 gol attı" paylaşımında bulundu.

    Aboubakar, Napoli'de şanssızlığını kırdıktan sonra 3-0'lık Antalyaspor galibiyetinde 1 gol, 1 asistle oynadı. Zambiya maçında da ağları 1 kez sarsan Kamerunlu forvet son olarak Adana deplasmanında karşı karşıya golünü attı. Aboubakar müthiş çalımlarıyla ve çapraz koşularıyla rakip savunmaların dengesini darmadağın ediyor.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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