 ‘6-0 ölçü olmaz’ – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    ‘6-0 ölçü olmaz’

    ‘6-0 ölçü olmaz’
    Kartal'ın Devler Ligi'ndeki rakibi , Portekiz Kupası 4. Tur maçında 'yu 6-0 mağlup etti. Teknik direktör "Bu maç kesinlikle Beşiktaş için ölçü olmaz. Orada çok zorlu bir deplasmana çıkacağız. Rakibimiz çok güçlü. Taraftarlarının da desteğiyle bizi yenmek isteyeceklerdir. Biz de o maça odaklanmış durumdayız" diye konuştu.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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