 Zirveye kondular – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Zirveye kondular

    Zirveye kondular

    Süper Lig’in namağlup iki ekibinden biri olan , Adana’da Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun’la üç puanı kaptı. Siyah-beyazlılar maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

    , Süper Lig'in 11. haftasında Adanaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. Henüz maçın 3. dakikasında Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun ile net fırsatlar kaçıran Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada Vincent Aboubakar, 17'nci dakikada penaltıdan Cenk Tosun attı. Adanaspor'un tek golü, 57'nci dakikada penaltıdan Magaye Gueye'den geldi.

    Adanaspor'da , 71'inci dakikada Atiba Hutchinson'a yaptığı faulden sonra direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte puanını 27'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Adanaspor ise 6 puanda kaldı ve son sıradan kurtulamadı. Beşiktaş, önce Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı, ardından ligde Başakşehir'i ağırlayacak. Adanaspor ise Antalyaspor'a konuk olacak.

    Gol atmadığı maç olmadı
    Beşiktaş bu sezon oynadığı 16 resmi maçta da (normal süre ve uzatma) sahadan yenik ayrılmadı. Beşiktaş 16 maçın 9 tanesini kazanırken 7 beraberlik aldı ve hiç kaybetmedi. Beşiktaş oynadığı tüm maçlarda rakiplerine gol atmayı başardı. Beşiktaş böylece 2002-03 sezonunda sonra ilk kez tüm resmi maçlar baz alındığında Kasım ayına yenilgi almadan girdi.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:08
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