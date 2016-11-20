Zirveye kondular
Süper Lig’in namağlup iki ekibinden biri olan Beşiktaş, Adana’da Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun’la üç puanı kaptı. Siyah-beyazlılar maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu
Adanaspor'da Bekir Yılmaz, 71'inci dakikada Atiba Hutchinson'a yaptığı faulden sonra direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte puanını 27'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Adanaspor ise 6 puanda kaldı ve son sıradan kurtulamadı. Beşiktaş, önce Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı, ardından ligde Başakşehir'i ağırlayacak. Adanaspor ise Antalyaspor'a konuk olacak.
Gol atmadığı maç olmadı
Beşiktaş bu sezon oynadığı 16 resmi maçta da (normal süre ve uzatma) sahadan yenik ayrılmadı. Beşiktaş 16 maçın 9 tanesini kazanırken 7 beraberlik aldı ve hiç kaybetmedi. Beşiktaş oynadığı tüm maçlarda rakiplerine gol atmayı başardı. Beşiktaş böylece 2002-03 sezonunda sonra ilk kez tüm resmi maçlar baz alındığında Kasım ayına yenilgi almadan girdi.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:08
- İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i
Toplam 2
Yorum
Muhabbet Bruma ve Sinan gümüş u kanatlara koymazsan hoca falan değilsin Riekerink.. Bu maç kontratak maçı. Sneijder ve Eren oynamali. Muslera--Sabri,Serdar,Hakan,Carole---- Tolga, Selçuk---Bruma,Sneijder,Sinan Gümüş --- Eren... 11 budur Galatasaray rahat kazanır.
- Futbol bayramı
Toplam 1
Yorum
derbi Çekirdekleri hazırlayın, yarın ligin zirvesi açısından "derbi" diyebileceğimiz bir maç var. Eskişehir- Yeni Malatyaspor..kaçırmamak lazım :)
- 950 milyon liralık derbi
Toplam 9
Yorum
Ali Bruma değer tablosunda kendine yer bulamamış ne öldü mü bu çocuk benim bildiğim onun piyasa değeri sezon başı 75 milyondu şimdi ise 120 150 arası paha biciliyordu :)
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