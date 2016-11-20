Tolgay çıldırttı

Adana’nın golü öncesi topu kaptırıp penaltıya zemin hazırlayan 26 yaşındaki futbolcu, 3 mutlak gol pozisyonunu da cömertçe harcadı.

Kartal 'ın orta sahadaki çalışkan isimlerinden Tolgay Arslan, kaçırdığı gollerle taraftarı kahretti. 3 mutlak gol pozisyonunda topu auta atarak zoru başaran Tolgay, bu hatalarıyla teknik direktör Şenol Güneş'i oldukça kızdırdı.



Önce sitem, sonra makas

Deneyimli teknik adam, kaçırdığı her golün ardından sitemde bulunduğu Tolgay'ı 63. dakikada kenara aldı. Tolgay, Beşiktaş'ın yediği golde de pay sahibi oldu. 26 yaşındaki futbolcunun orta sahada kaybettiği top, Beşiktaş ceza alanında penaltıya dönüştü. Tolgay, karşılaşma sonrası ise elinden geleni yapmasına rağmen gol atamadığını belirterek "Son vuruşlarımı düzeltmek için çalışacağım" diye konuştu.