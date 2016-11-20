Tolgay çıldırttı
Adana’nın golü öncesi topu kaptırıp penaltıya zemin hazırlayan 26 yaşındaki futbolcu, 3 mutlak gol pozisyonunu da cömertçe harcadı.
Önce sitem, sonra makas
Deneyimli teknik adam, kaçırdığı her golün ardından sitemde bulunduğu Tolgay'ı 63. dakikada kenara aldı. Tolgay, Beşiktaş'ın yediği golde de pay sahibi oldu. 26 yaşındaki futbolcunun orta sahada kaybettiği top, Beşiktaş ceza alanında penaltıya dönüştü. Tolgay, karşılaşma sonrası ise elinden geleni yapmasına rağmen gol atamadığını belirterek "Son vuruşlarımı düzeltmek için çalışacağım" diye konuştu.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:04
- İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i
Toplam 2
Yorum
Muhabbet Bruma ve Sinan gümüş u kanatlara koymazsan hoca falan değilsin Riekerink.. Bu maç kontratak maçı. Sneijder ve Eren oynamali. Muslera--Sabri,Serdar,Hakan,Carole---- Tolga, Selçuk---Bruma,Sneijder,Sinan Gümüş --- Eren... 11 budur Galatasaray rahat kazanır.
- Futbol bayramı
Toplam 1
Yorum
derbi Çekirdekleri hazırlayın, yarın ligin zirvesi açısından "derbi" diyebileceğimiz bir maç var. Eskişehir- Yeni Malatyaspor..kaçırmamak lazım :)
- 950 milyon liralık derbi
Toplam 9
Yorum
Ali Bruma değer tablosunda kendine yer bulamamış ne öldü mü bu çocuk benim bildiğim onun piyasa değeri sezon başı 75 milyondu şimdi ise 120 150 arası paha biciliyordu :)
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