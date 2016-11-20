 Penaltılarda boş geçmedi – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Penaltılarda boş geçmedi

    Penaltılarda boş geçmedi

    , Süper Lig'de bu sezon en çok penaltı vuruşu kazanan takım oldu. 4 penaltı kazanan siyah-beyazlılar bunların hepsini gole çevirdi.

    Kara Kartal penaltı vuruşu kazandığı maçların hepsinde sahadan 3 puanla ayrıldı. Siyah-beyazlılar daha önce penaltı kullandığı karşılaşmalarda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1, Kardemir Karabükspor'u 3-1, Trabzonspor'u ise 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:21
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