 Ozi deplasmanda coşuyor – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Ozi deplasmanda coşuyor

    Ozi deplasmanda coşuyor

    Süper Lig'in en değerli oyuncusu olan , Aboubakar'ın attığı golde öyle bir asist yaptı ki şapka çıkarmamak elde değil...

    Bu sezon ligde 6. kez forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, ilk asistini yaparken, ayrıca ilginç bir istatistiğe de imza attı. Tecrübeli yıldız, ligdeki son 8 asistini de deplasmanda oynanan maçlarda yaptı. Ozi, daha önce de dış sahadaki Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Eskişehirspor ve Mersin (3) karşılaşmalarında gol pası vermişti. Oğuzhan'ın bu sezon 2 de golü bulunuyor.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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