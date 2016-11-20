 Olcay Şahan üçlü çektirdi – Fotomaç – 20 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    üçlü çektirdi

    Olcay Şahan üçlü çektirdi
    Beşiktaşlı taraftarlar ile Olcay Şahan arasındaki buzlar eridi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Alkmaar ile oynanan hazırlık maçında ıslıklanan maç sonunda tribünlere çağırdı. Milli yıldızı alkışlayan taraftarların isteğini kırmayan Olcay da tribünlerin önün giderek maç sonunda 'üçlü' çektirdi.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Olcay Şahan üçlü çektirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.