 Kerim Frei 23 yaşına bastı – Fotomaç – 20 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    23 yaşına bastı

    Kerim Frei 23 yaşına bastı

    Beşiktaş'ın genç yıldızı 'ın 23'üncü doğum günü, siyah-beyazlıların Adana'da kamp yaptığı otelde kesilen pastayla kutlandı.

    Teknik direktör Şenol Güneş ve takım arkadaşları, 'a yeni yaşında mutluluklar dilerken, ayrıca siyah-beyazlı ekibin güvenlik sorumlusu Enver Akdoğan'ın da doğum günü yine pasta kesilerek kutlandı.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kerim Frei 23 yaşına bastı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.