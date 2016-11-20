 Kartal'da Benfica hazırlıkları başladı – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Kartal'da hazırlıkları başladı

    Kartal'da Benfica hazırlıkları başladı

    , B Grubu 5. maçında ile çarşamba günü oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

    'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda Adanaspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtilirken, diğer futbolcuların ise ısınma koşuları, istasyon ve açma-germe idmanı gerçekleştirdiği kaydedildi. Antrenmanın, pas çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oyunu, kanat orta şut çalışması ve yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

    Antrenmana, tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin'in katılmadığı ifade edilirken, sakatlığı geçen Necip Uysal'ın ise takımla çalışmalara başladığı bildirildi.

    Siyah-beyazlı takım, maçının hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:19
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