Kartal'da Benfica hazırlıkları başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda Adanaspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtilirken, diğer futbolcuların ise ısınma koşuları, istasyon ve açma-germe idmanı gerçekleştirdiği kaydedildi. Antrenmanın, pas çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oyunu, kanat orta şut çalışması ve yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin'in katılmadığı ifade edilirken, sakatlığı geçen Necip Uysal'ın ise takımla çalışmalara başladığı bildirildi.

Siyah-beyazlı takım, Benfica maçının hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.