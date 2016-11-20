Kartal yürekler
5 Ocak Stadı’nda kendilerine ayrılan tribünleri tamamen dolduran siyah-beyazlılar 90 dakika boyunca destek verdikleri takımlarının zaferini maç sonu doyasıya kutladı.
ÇANTALAR İÇERİ ALINMADI
Bu arada yanlarında çanta olan taraftarlar, güvenlik nedeniyle maçın oynandığı stada alınmadı. Tribün turnikeleri önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Emniyet Müdürlüğünün aldığı karar gereği taraftarları çantasız olarak stada kabul etti. Maçtan önce stat çevresinde taraftarlar arasında gerginlikler yaşandı.
ARABAYI TAŞLADILAR!
Adanasporlu taraftarlar, içerisinde 3 yaşında bir kız çocuğu ve Beşiktaş formalı vatandaşın bulunduğu otomobili taşlayarak aracın camlarını kırdı. Dün akşamki karşılaşma öncesi 5 Ocak Stadı'nın çevresinde adeta futbol terörü estirdi. Küfürlü tezahüratlar yapan Adanasporlular, stadın yakınlarına arabasını park etmek isteyen bir Beşiktaşlının otomobilini hedef aldı. İçerisinde 3 yaşında bir kız çocuğunun bulunduğu otomobili, Beşiktaş formalı bir yolcu bulunduğu gerekçesiyle taşlayan Adanasporlular, araca zarar verdi. Otomobilin içerisinde bulunan kız çocuğunun korkudan gözyaşlarına boğulduğu görüldü.
AÇILIŞTA DA KAVGA ÇIKTI
Beşiktaş'ın, Adana maçından önce yapılan Kartal Yuvası'nın açılışı olaylı gerçekleştirildi. Açılış öncesinde yaklaşık 10-15 kişilik Adanaspor taraftarıyla, Beşiktaş taraftarları arasında kavga çıktı. Atatürk Caddesi Fatih Terim Sokağı'nda bulunan Kartal Yuvası önünde iki takım taraftarları birbirini taşladı. Bazı araçların camları kırılırken, araya giren bazı taraftarların ortamı sakinleştirmesiyle Adanaspor taraftarı Kartal Yuvası'ndan uzaklaştı.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:03
- İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i
Toplam 2
Yorum
Muhabbet Bruma ve Sinan gümüş u kanatlara koymazsan hoca falan değilsin Riekerink.. Bu maç kontratak maçı. Sneijder ve Eren oynamali. Muslera--Sabri,Serdar,Hakan,Carole---- Tolga, Selçuk---Bruma,Sneijder,Sinan Gümüş --- Eren... 11 budur Galatasaray rahat kazanır.
- Futbol bayramı
Toplam 1
Yorum
derbi Çekirdekleri hazırlayın, yarın ligin zirvesi açısından "derbi" diyebileceğimiz bir maç var. Eskişehir- Yeni Malatyaspor..kaçırmamak lazım :)
- 950 milyon liralık derbi
Toplam 9
Yorum
Ali Bruma değer tablosunda kendine yer bulamamış ne öldü mü bu çocuk benim bildiğim onun piyasa değeri sezon başı 75 milyondu şimdi ise 120 150 arası paha biciliyordu :)
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