Kartal yürekler

5 Ocak Stadı’nda kendilerine ayrılan tribünleri tamamen dolduran siyah-beyazlılar 90 dakika boyunca destek verdikleri takımlarının zaferini maç sonu doyasıya kutladı.

Beşiktaşlı taraftarlar, sadece Vodafone Arena'da değil, deplasman maçlarında da takımlarını yalnız bırakmıyor. Özellikle siyah-beyazlı taraftarlar mücadeleyi izledikleri iki tribünde de 90 dakika boyunca takımlarına hiç susmadan destek oldular ve galibiyeti büyük coşkuyla kutladılar. Adanaspor ve Beşiktaşlı futbolcular sahaya, Türkiye Beyazay Derneği tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde, eğitimden istihdama, spordan sağlığa, yaşamın her alanındaki engelleri kaldırmak adına yürütülen kampanyanın, "Aşmak için hareket" yazılı pankartıyla çıktı.



ÇANTALAR İÇERİ ALINMADI

Bu arada yanlarında çanta olan taraftarlar, güvenlik nedeniyle maçın oynandığı stada alınmadı. Tribün turnikeleri önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Emniyet Müdürlüğünün aldığı karar gereği taraftarları çantasız olarak stada kabul etti. Maçtan önce stat çevresinde taraftarlar arasında gerginlikler yaşandı.



ARABAYI TAŞLADILAR!

Adanasporlu taraftarlar, içerisinde 3 yaşında bir kız çocuğu ve Beşiktaş formalı vatandaşın bulunduğu otomobili taşlayarak aracın camlarını kırdı. Dün akşamki karşılaşma öncesi 5 Ocak Stadı'nın çevresinde adeta futbol terörü estirdi. Küfürlü tezahüratlar yapan Adanasporlular, stadın yakınlarına arabasını park etmek isteyen bir Beşiktaşlının otomobilini hedef aldı. İçerisinde 3 yaşında bir kız çocuğunun bulunduğu otomobili, Beşiktaş formalı bir yolcu bulunduğu gerekçesiyle taşlayan Adanasporlular, araca zarar verdi. Otomobilin içerisinde bulunan kız çocuğunun korkudan gözyaşlarına boğulduğu görüldü.



AÇILIŞTA DA KAVGA ÇIKTI

Beşiktaş'ın, Adana maçından önce yapılan Kartal Yuvası'nın açılışı olaylı gerçekleştirildi. Açılış öncesinde yaklaşık 10-15 kişilik Adanaspor taraftarıyla, Beşiktaş taraftarları arasında kavga çıktı. Atatürk Caddesi Fatih Terim Sokağı'nda bulunan Kartal Yuvası önünde iki takım taraftarları birbirini taşladı. Bazı araçların camları kırılırken, araya giren bazı taraftarların ortamı sakinleştirmesiyle Adanaspor taraftarı Kartal Yuvası'ndan uzaklaştı.