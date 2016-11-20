Kara Kartal’da iki değişiklik

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, 10. haftadaki Trabzonspor maçında sahaya çıkardığı ilk 11'den, iki oyuncu değişikliğine gitti. Siyah-beyazlı takımda, Trabzonspor derbisinde görev alan Rhodolfo ve Adriano Adana'ya getirilmezken, bu futbolcuların yerine ilk 11'de Atınç Nukan ve Beck yer aldı. Beck sol bekte görev yaptı.