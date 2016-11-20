 Kara Kartal’da iki değişiklik – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Kara Kartal’da iki değişiklik

    Kara Kartal’da iki değişiklik
    Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, 10. haftadaki Trabzonspor maçında sahaya çıkardığı ilk 11'den, iki oyuncu değişikliğine gitti. Siyah-beyazlı takımda, Trabzonspor derbisinde görev alan Rhodolfo ve Adriano Adana'ya getirilmezken, bu futbolcuların yerine ilk 11'de Atınç Nukan ve Beck yer aldı. Beck sol bekte görev yaptı.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:02
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