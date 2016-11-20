 Demba, Beşiktaş’ta – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Demba, Beşiktaş’ta

    Demba, Beşiktaş’ta

    Beşiktaş'tan Çin'e transfer olan , uzak doğuda liglerin sona ermesinin ardından soluğu İstanbul'da aldı.

    Beşiktaş meydanında çekildiği fotoğrafları paylaşan Senegalli yıldızın bu paylaşımları büyük ilgiyle karşılandı. Öte yandan yemek yediği sırada "Gücüne Güç katmaya geldik" bestesini söyleyen , çektiği videoyu da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:03
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