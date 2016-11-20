Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası attığı tweet Beşiktaş taraftarlarınca büyük beğeni toplarken, ezeli rakipleri kızdırdı.

Beşiktaş iletişi danışmanı Akar'ın yaptığı yorumda, "Çekirdekleri hazırlayın, yarın ligin zirvesi açısından "Derbi" diyebileceğimiz bir maç var. Eskişehirspor-Yeni Malatyaspor... Kaçırmamak lazım." ifadeleri yer aldı.