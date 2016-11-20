 "Çekirdekleri hazırlayın" – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    "Çekirdekleri hazırlayın"

    "Çekirdekleri hazırlayın"

    Beşiktaş iletişim danışmanı 'ın yarın oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili yorumu ses getirdi.

    Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası attığı tweet Beşiktaş taraftarlarınca büyük beğeni toplarken, ezeli rakipleri kızdırdı.

    Beşiktaş iletişi danışmanı Akar'ın yaptığı yorumda, "Çekirdekleri hazırlayın, yarın ligin zirvesi açısından "Derbi" diyebileceğimiz bir maç var. Eskişehirspor-Yeni Malatyaspor... Kaçırmamak lazım." ifadeleri yer aldı.

    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:21
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