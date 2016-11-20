Adanaspor-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık, Atınç’ın rakibi Koman’a dokunmadığı pozisyonda ‘uyduruk bir penaltı’ çaldı. Palabıyık skandal kararı ile “Bu kadar komik bir penaltı verilmez” dedirtti.

Adanaspor-Beşiktaş maçını yöneten Ali Palabıyık, dün akşamki mücadelede iki kez penaltı noktasını gösterirken; Atınç'ın ceza sahası içinde Koman'a yaptığı hareket için verdiği hatalı 'penaltı' kararıyla siyah-beyazlıları çileden çıkardı. Karşılaşmanın 56'ncı dakikasında Vladimir Koman, ceza sahası içinde yerde kalırken beyaz noktayı gösteren Palabıyık, Atınç'a da herhangi bir müdahalesi olmamasına karşılık sarı kart gösterdi. Bazı yorumcular, siyah-beyazlı futbolcunun rakibe müdahale etmemesine karşın girişinin tehlikeli olduğunu belirtse de, Beşiktaşlı taraftarlar ise hakem Palabıyık'ın bu kararına büyük tepki gösterdiler. Hakemin 'skandal' bir penaltı kararıyla az daha Beşiktaş'ı yakacağını söyleyen siyahbeyazlılar, "Böyle penaltı olmaz. Adam dokunmamış bile, bu hakemler nereye bakıyor" diye tepki gösterdiler. Atınç da maç sonunda "Dokunmadım bile, penaltı değil" yorumunu yaparak kararın kesinlikle yanlış olduğunu söyledi.





* Adana'nın penaltısı penaltı değil; kırmızı kart doğru.

* Adana'nın attığı penaltı komik ötesi bakalım hangi kanal 2 hafta tartışıp konu yapacak bu penaltıyı!

* Adana'nın penaltısının penaltı ile alakası yok. Atınç dokunmamış rakip havuza atlamış. Bravo ali palabıyık!

* Adana'ya verilen penaltı yanlış karar.