Bitirim ikili iş başında

İlk olarak Aboubakar sahneye çıktı; Oğuzhan’ın harika pasına golle teşekkür etti. Ardından penaltıda topu ağlara gönderen Cenk, Süper Lig ‘Gol Krallığı’nda ilk sıraya yerleşti

Beşiktaş 'ın bitirici forvetleri Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun, dün gece Adana'da yine iş başındaydı... Sezon başından beri aralarında tatlı bir rekabet olan golcüler, dünkü karşılaşmaya ilk 11'de başladılar. Şenol Güneş, Cenk'i sol kanatta gödevlendirirken, Aboubakar ise ileride yer aldı. Sahneye ilk olarak Kamerunlu forvet çıktı. 11. dakikada Oğuzhan'ın harika pasında kaleciyle karşı karşıya kalan 24 yaşındaki futbolcu, düzgün bir vuruşla Kartal'ı öne geçirdi. 17'de kanzanılan penaltıda ise bu kez Cenk göreve geldi. Tosun Paşa, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderip farkı 2'ye çıkarırken, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 11. maçında 7. sayısını kaydetti ve ligde Gol Krallığı koltuğuna oturdu. Cenk bu sezon takımına 2 asistlik bir katkı da sağladı. Beklenen patlamayı deplasmandaki Napoli maçında yapan Aboubakar da siyah-beyazlı forma altındaki gol sayısını 4'e yükseltti.



Cenk atınca kaybetmiyor

Öte yandan, 25 yaşındaki Cenk, üç sezondur formasını giydiği Beşiktaş'ta ligde 17 farklı maçta toplam 20 gol kaydederken, siyah-beyazlı takım söz konusu maçların hiçbirini kaybetmedi; 13'ünü kazandı, 4 kez berabere kaldı. Cenk ayrıca bu 20 golün 10'unu iç sahada, 10'unu deplasmanda attı.

