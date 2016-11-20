Bitirim ikili iş başında
İlk olarak Aboubakar sahneye çıktı; Oğuzhan’ın harika pasına golle teşekkür etti. Ardından penaltıda topu ağlara gönderen Cenk, Süper Lig ‘Gol Krallığı’nda ilk sıraya yerleşti
Cenk atınca kaybetmiyor
Öte yandan, 25 yaşındaki Cenk, üç sezondur formasını giydiği Beşiktaş'ta ligde 17 farklı maçta toplam 20 gol kaydederken, siyah-beyazlı takım söz konusu maçların hiçbirini kaybetmedi; 13'ünü kazandı, 4 kez berabere kaldı. Cenk ayrıca bu 20 golün 10'unu iç sahada, 10'unu deplasmanda attı.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:01
- İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i
Toplam 2
Yorum
Muhabbet Bruma ve Sinan gümüş u kanatlara koymazsan hoca falan değilsin Riekerink.. Bu maç kontratak maçı. Sneijder ve Eren oynamali. Muslera--Sabri,Serdar,Hakan,Carole---- Tolga, Selçuk---Bruma,Sneijder,Sinan Gümüş --- Eren... 11 budur Galatasaray rahat kazanır.
- Futbol bayramı
Toplam 1
Yorum
derbi Çekirdekleri hazırlayın, yarın ligin zirvesi açısından "derbi" diyebileceğimiz bir maç var. Eskişehir- Yeni Malatyaspor..kaçırmamak lazım :)
- 950 milyon liralık derbi
Toplam 9
Yorum
Ali Bruma değer tablosunda kendine yer bulamamış ne öldü mü bu çocuk benim bildiğim onun piyasa değeri sezon başı 75 milyondu şimdi ise 120 150 arası paha biciliyordu :)
Bitirim ikili iş başında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.