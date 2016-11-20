 Biraz daha özen – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Biraz daha özen

    Biraz daha özen

    , gelecek için endişelendiğini söyledi.

    Beşiktaş Teknik Direktörü , maça iyi başladıklarını ama 2-0 öne geçtikten sonra sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Maç öncesi kâğıt üzerinde favori olduklarını belirten Güneş, "Oyun olarak da bunu gösterip maçı almak istiyorduk. Oyuncularımız mesuliyet içerisinde maça başladılar. 2-0 öne geçtik. Skor 4, 5, 6 da olabilirdi" dedi. Maç oynanırken kenarda yerinde duramayan ve zaman zaman öfke patlaması yaşadığı görülen Güneş, sözlerini şöyle tamamladı: Oyuncularımıza 'Büyük takım oyuncuları' diyerek bakıyoruz. Bugün için değil, gelecek için endişelendim. Oyuncuların bunu bilmesi lazım. Oyunu denetim altına alamazsan, rakipten farkın kalmaz. Benfica ile oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Oyunu bütün oyuncularımızın üstüne kurmak istiyoruz. Bugün eksiklerimizi gördük. Daha özenli olmalılar. İRakibi maça ortak ediyorsan bir anlamı kalmaz. En minik hataya tahammülümüz yok.

    Güneş ilk kez kazandı
    Beşiktaş, Adanaspor'u 2-1 mağlup ederken teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig kariyerinde Adana'da ilk defa 3 puanla tanıştı. Daha önce farklı takımlarla Adanaspor deplasmanında 4 maça çıkan Güneş 2 beraberlik ile 2 galibiyet elde etti.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:16
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