''Yere sağlam basın''
Teknik direktör Şenol Güneş, Adana maçı öncesinde oyuncularını uyardı, “Ligde son sıradalar ancak 10 maçta 13 gol yerken, bir maçta 2’den fazla gol yemediler. 4 maçı 1-0 kaybettiler. Kontrataklarla pozisyon arayacaklar. Eğer hafife alırsak hüsranla döneriz”
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adanaspor maçı öncesinde futbolcularıyla yaptığı toplantıda; rakiplerinin puan cetvelinde hak ettiği yerde olmadığını belirterek uyarılarda bulundu. Adanaspor'un ligde 6 puanla son sırada bulunmasına karşın oynadığı futbolun karşılığını alamadığını belirten tecrübeli hoca, "Ligde son sıradalar ancak 10 hafta bitti, 13 gol yemişler. 4 maçı 1-0 kaybetmişler, hiçbir maçta 2'den fazla gol yememişler. İyi savunma yapıp hızlı çıkışlarla gol arayan bir takım olacak karşımızda" dedi.
SABIRLI OLMALIYIZ
BU tür takımlara karşı erken gol atmanın avantaj getireceğinin altını çizen tecrübeli teknik adam şöyle devam etti: "Öncelikle sabırlı olmamız gerek. Fakat bu yavaş oynayacağımız anlamına gelmesin. Tempomuzu yüksek tutmalıyız, topu hızlı dolaştırmalıyız ki kapanan rakibi açalım. Özellikle bu gibi takımlara karşı daha yüksek yüzdeyle oynamalıyız. Çünkü pozisyona giriyoruz, kaçırdıkça rakip moralleniyor, direnci artıyor."
SABIRLI OLMALIYIZ
BU tür takımlara karşı erken gol atmanın avantaj getireceğinin altını çizen tecrübeli teknik adam şöyle devam etti: "Öncelikle sabırlı olmamız gerek. Fakat bu yavaş oynayacağımız anlamına gelmesin. Tempomuzu yüksek tutmalıyız, topu hızlı dolaştırmalıyız ki kapanan rakibi açalım. Özellikle bu gibi takımlara karşı daha yüksek yüzdeyle oynamalıyız. Çünkü pozisyona giriyoruz, kaçırdıkça rakip moralleniyor, direnci artıyor."
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:18
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