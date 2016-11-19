 "Taraftar baba gibidir" – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    "Taraftar baba gibidir"

    "Taraftar baba gibidir"

    Alkmaar ile oynanan hazırlık maçında ıslıklanması Olcay'ı olumsuz etkilerken, devreye teknik direktör girdi.

    Beşiktaş'ın milli yıldızı her daim neşesi ve takımın enerji kaynağı olarak bilinir... Fakat tecrübeli oyuncunun Alkmaar ile oynanan hazırlık maçında ıslıklanması Olcay'ı olumsuz etkilerken, devreye teknik direktör girdi. Güneş'in, başarılı oyuncuya kendisine kızanların taraftar olduğunu belirterek, "Taraftar baba gibidir. Bugün kızar, yarın sever. Onlara kızılmaz. Enerjini takımın üzerinden sakın eksik etme" dediği bildirildi.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:25
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