"Rakibin zaaflarını iyi kullandık"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Oyunun tamamında oyuncuların iyi niyeti, hücum anlayışı, hücum zenginliği, rakibe pas verme anlayışı iyiydi. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum” dedi.
Güneş, "Adana'ya uzun yıllar sonra geldiğimizde hem Beşiktaş hem kendim olarak maç yapmaya geldiğimizde yine aynı heyecanla taraftarı olduğunu görüyoruz. Büyük bir şehrin iki takımı var. Bir tanesi Spor Toto Süper Lig'de diğeri de alt ligde oynuyor. Futbol heyecanı olan bir taraftar var burada. Bugün oynadığımız Adanaspor, yeni kurulan, teknik kapasite de pas yapmaya çalışan iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Ama biz oyun anlayışı olarak oyun başından itibaren kağıt üzerinde favori olduğumuz bir maçta oyun anlayışı olarak da bunu rakibin zaaflarını iyi kullandığımızı düşünüyoruz. Alanı büyüterek, pas yaparak iyi ataklar yaptık. İki gol bulduk. Daha fazla da gol bulabilirdik. Ama bu rakibin baktığımız zaman diğer maçlarda da bugün de tek farkla yenildi. Daha iyi olacağını düşünüyorum. İlk yarıda oyunun kontrolü bizde idi. İkinci yarıda da baktığımızda yine biz oyunu kontrol ettik ama beklenmeyen şekilde benzer pozisyonda, çıkışta yaptığımız hatadan kaynaklanan verdiğimiz pozisyonların bir tanesinde de penaltı oldu, golü yedik. Oyunun tamamında oyuncuların iyi niyeti, hücum anlayışı, hücum zenginliği, rakibe pas verme anlayışı iyiydi. Galibiyeti hak ettiklerini düşünüyorum. Çok iyi işler yaptık. Oyunun belli bölümlerinden sonra topu alıp rakibin üstüne gitmek eksik olan tarafımızdı. Bunu düzeltmeliyiz. Bu maça göre düşünmek değil, büyük bir takım olarak, şampiyonlar liginde oynayan bir takım olarak daha az hata yapan takım olmak zorundayız" dedi.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:26
- "Bizi alakadar etmiyor"
Toplam 7
Yorum
baron Bjk ye ezik diyen arkadas puan cetveline bak sirana bak ondan snra yorum yap kume dusmemeye oynuyosunuz farkindamisin .kume dusme ihtimaliniz sampiyon olmaktan cok cok daha fazla
- Beşiktaş Adana'dan lider dönüyor
Toplam 9
Yorum
isminiz İşine bak kardeşim kıskanma tmmmi
- Beraberliği kesinlikle istemiyorum
Toplam 9
Yorum
kupa Maçın nerede oynanacağına Federasyon karar verdi.GS değil.Maçın kadıköy de oynanmasına GS karar vermedi.Bu sevinç niye acaba ?
"Rakibin zaaflarını iyi kullandık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.