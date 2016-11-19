Potada şok!

Kara Kartal’a, geçen sezon 12 maç takımın başında kalan koç Henrik Dettmann ile oyuncular Reynolds ve Johnson’a yapılmayan ödemeler nedeniyle transfer yasağı getirildi

Kurduğu iddialı kadroyla yeniden yapılanmaya giden, ligde ve Avrupa'da koç Ufuk Sarıca önderliğinde doludizgin yoluna devam eden Beşiktaş SJ'nin başı ödenmeyen ücretlerle ilgili derde girdi. Siyah-beyazlılar'a eski başantrenör ve oyunculara yapılmayan ödemeler nedeniyle FIBA tarafından transfer yasağı getirildi. FIBA, geçen sezon 12 maç takımın başında kalan Finlandiyalı başantrenör Henrik Dettmann ile 2014-15'te kadrodaki ABD'li oyuncular Scottie Reynolds ve J.J. Johnson'a ödeme yapılması halinde yasağı kaldıracak.



'İHTİLAFLI KONULAR VAR'

Beşiktaş'ın basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihat Kumuşoğlu, takıma verilen transfer yasağının büyütülecek bir durum olmadığını söyledi. Kumuşoğlu, karşı taraflarla ihtilaflı olduklarını anımsatarak, "Zaman zaman böyle sıkıntılar olabilir. Muhataplarımızla ihtilaflı olduğumuz konular var. Karşı taraflarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bize sıkıntı verecek bir durum yok. Mutabakata vardığımız anda aradaki ihtilaflı durum giderilecek ve yasak kalkacak" bilgisini verdi.