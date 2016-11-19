Ospina'ya Cordoba markajı
Cordoba, Arsenal’daki vatandaşı Ospina için, “Beşiktaş’ı her zaman söyledim ve söylemeye de devam ediyorum. Kalede görmek isterim” dedi
Türk yetkililerin Kolombiya'da davetli olduğu bir etkinliğe iştirak eden Beşiktaş'ın Kolombiyalı eski kalecilerinden Oscar Cordoba, Arsenal'daki vatandaşı David Ospina konusunda çarpıcı detaylar verdi. Cordoba, Beşiktaş'ın transfer döneminde ilgilendiği 28 yaşındaki milli kaleci için, "Tolga ve Fabri, iyi kaleciler. Ospina'ya Beşiktaş'ı her zaman söyledim ve söylemeye de devam ediyorum. Kalede görmek isterim. Ama transferi için bayağı zorluklar var" ifadesini kullandı.
'GUTİ GİBİSİ GELMEDİ'
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın zor grupta olduğunu ancak iyi şeyler yapacağını belirten Cordoba, takımdaki oyuncu kalitesinin ise şu sözlerle değerlendirdi: "Guti karakterinde oyuncular gelmedi ama şu anda en iyi olarak Quaresma diyebilirim. Çok zeki, çok yetenekli oyuncu ama günü gününe tutmuyor."
'GUTİ GİBİSİ GELMEDİ'
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın zor grupta olduğunu ancak iyi şeyler yapacağını belirten Cordoba, takımdaki oyuncu kalitesinin ise şu sözlerle değerlendirdi: "Guti karakterinde oyuncular gelmedi ama şu anda en iyi olarak Quaresma diyebilirim. Çok zeki, çok yetenekli oyuncu ama günü gününe tutmuyor."
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Ospina'ya Cordoba markajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.