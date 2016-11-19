Ospina'ya Cordoba markajı

Cordoba, Arsenal’daki vatandaşı Ospina için, “Beşiktaş’ı her zaman söyledim ve söylemeye de devam ediyorum. Kalede görmek isterim” dedi

Türk yetkililerin Kolombiya'da davetli olduğu bir etkinliğe iştirak eden Beşiktaş'ın Kolombiyalı eski kalecilerinden Oscar Cordoba, Arsenal'daki vatandaşı David Ospina konusunda çarpıcı detaylar verdi. Cordoba, Beşiktaş'ın transfer döneminde ilgilendiği 28 yaşındaki milli kaleci için, "Tolga ve Fabri, iyi kaleciler. Ospina'ya Beşiktaş'ı her zaman söyledim ve söylemeye de devam ediyorum. Kalede görmek isterim. Ama transferi için bayağı zorluklar var" ifadesini kullandı.



'GUTİ GİBİSİ GELMEDİ'

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın zor grupta olduğunu ancak iyi şeyler yapacağını belirten Cordoba, takımdaki oyuncu kalitesinin ise şu sözlerle değerlendirdi: "Guti karakterinde oyuncular gelmedi ama şu anda en iyi olarak Quaresma diyebilirim. Çok zeki, çok yetenekli oyuncu ama günü gününe tutmuyor."