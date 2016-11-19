 Kara Kartal uçuyor! – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    Kara Kartal uçuyor!

    Kara Kartal uçuyor!

    Siyah-beyazlılar ’un gol attığı 16 maçta 12 galibiyet alırken, 4 kez de berabere kaldı.

    Beşiktaş'ın başarılı forveti Süper Lig'de üç sezondur Beşiktaş forması giyiyor. 1991 doğumlu Cenk, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 16 farklı maçta toplam 19 gol attı. Cenk Tosun'un gol attığı bu 16 karşılaşmayı da Beşiktaş kaybetmedi. Siyah-beyazlılar bu 16 maçın 12'sini kazanırken, 4 kez berabere kaldı. Öte yandan Cenk attığı 19 golün 10 tanesini iç sahada, 9 tanesini deplasmanda kaydetti.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:16
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