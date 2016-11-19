Devler arenasında Portekiz sınavı

Beşiktaş Mogaz Hentbol Takımı, Erkekler VELUX EHF Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. maçında bugün saat 20.00'de Portekiz'den ABC/UMinho'ya konuk olacak. Grupta, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 7 puanla 3. sıradaki siyah- beyazlılar, 5. sıradaki rakibini Kocaeli'de yapılan ilk maçta 33-31 yenmişti.