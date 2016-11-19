 Devler arenasında Portekiz sınavı – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    Devler arenasında Portekiz sınavı

    Devler arenasında Portekiz sınavı
    Beşiktaş Mogaz Hentbol Takımı, Erkekler VELUX EHF Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. maçında bugün saat 20.00'de Portekiz'den ABC/UMinho'ya konuk olacak. Grupta, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 7 puanla 3. sıradaki siyah- beyazlılar, 5. sıradaki rakibini Kocaeli'de yapılan ilk maçta 33-31 yenmişti.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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