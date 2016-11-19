Bu sezon ilk kez!...
Beşiktaş'ın genç defans oyuncusu Atınç Nukan, Adanaspor maçıyla birlikte bu sezon ilk resmi maçına çıktı.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 16:26
- ''Tarihe geçmeliyiz''
Toplam 2
Yorum
BJK Beşiktaş Benfica maçında alanları çok iyi kapatmalı kompakt oynamalı.
- "Oyuncularıma saldırmayı bırakın"
Toplam 1
Yorum
Sefeeer Iyi bir insansin 'sizden beklenen alt yapidan 2_4veya 5_6 futbolcu cikarmanizi bekliyoruz.
- "Hiçbir arkadaşım arkamdan konuşmaz"
Toplam 5
Yorum
vedaku Kaptan dediğin hırsını koyup sahada elinden gelen her şeyi yapar ve diğer futbolculara örnek olur. Sezon başından beri adeta yürüyerek oynayan Selçuk'un egosu tavan yapmış, geçmişle yaşar olmuş. Takımın birbirinden kopuk oynadığı ve sorunları olduğu açık. Tek bir cümle 'Bundan sonra kenetlenerek GS'ın nasıl bir takım olduğunu herkese göstereceğiz. ' deseydi şuan GS taraftarı yeni bir kredi açardı takıma. Ancak iyi futbolcu olmak başka kaptan olmak başkadır. Selçuk kaptanlığın ne olduğunu anlayamamış.
Bu sezon ilk kez!... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.