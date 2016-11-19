Çınarlı Mahallesi'ndeki mağazanın bulunduğu sokağı dolduran si·yah-beyazlı taraftarlar, açılışta takımlarının marşlarını söyleyerek tezahürat yaptı. Beşiktaş Kulübü Başkan Fikret Orman'ın gelişi sırasında taraftarlar meşale yaktı.

Daha sonra Fikret Orman ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kurdele keserek mağazayı açtı.

Mağazayı gezen Orman, taraftarlarla sık sık öz çekim yaptı ve formalarını imzaladı.

Taraftarlara teşekkür eden Orman, mağazanın çok güzel olduğunu ifade ederek, "Çok güzel mağaza olmuş, Allah bol kazanç versin. İnşallah maçı da alıp İstanbul'a döneceğiz." dedi.

- Fenerbahçe-Galatasaray derbisi

Orman, kulübün gelirlerine dair soruya bu sene, ilk geldikleri döneme göre bütçelerini "yüzde bin" arttırmış olacaklarını dile getirdi.

Adanaspor ile zor bir maç oynayacaklarını dile getiren başkan Orman, İstanbul'a 3 puanla dönmek istediklerini kaydetti.

Orman, derbiden beklentilerine yönelik soru üzerine de "Bizi alakadar etmiyor. Biz kendi maçımıza bakıyoruz." ifadesini kullandı.

- Gökhan Töre'nin geri döneceği iddiası

Gökhan Töre ve Burak Yılmaz'ın transfer edileceği yönündeki sorular üzerine Fikret Orman, "Hepsi gazetelerde okuduğumuz şeyler. Aslı astarı yok şu anda." diye konuştu.

Öte yandan açılış öncesi bir grup Adanaspor taraftarı ile Beşiktaş taraftarlı arasında gerginlik yaşandı. Park halindeki bir aracın farı atılan madde nedeniyle kırıldı.