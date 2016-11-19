"Bizi alakadar etmiyor"
Adana'da Beşiktaş Kulübünün lisanslı ürünlerini satan Kartal Yuvası mağazası açıldı. Açılışa katılan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında ilginç bir açıklama yaptı.
Daha sonra Fikret Orman ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kurdele keserek mağazayı açtı.
Mağazayı gezen Orman, taraftarlarla sık sık öz çekim yaptı ve formalarını imzaladı.
Taraftarlara teşekkür eden Orman, mağazanın çok güzel olduğunu ifade ederek, "Çok güzel mağaza olmuş, Allah bol kazanç versin. İnşallah maçı da alıp İstanbul'a döneceğiz." dedi.
- Fenerbahçe-Galatasaray derbisi
Orman, kulübün gelirlerine dair soruya bu sene, ilk geldikleri döneme göre bütçelerini "yüzde bin" arttırmış olacaklarını dile getirdi.
Adanaspor ile zor bir maç oynayacaklarını dile getiren başkan Orman, İstanbul'a 3 puanla dönmek istediklerini kaydetti.
Orman, derbiden beklentilerine yönelik soru üzerine de "Bizi alakadar etmiyor. Biz kendi maçımıza bakıyoruz." ifadesini kullandı.
- Gökhan Töre'nin geri döneceği iddiası
Gökhan Töre ve Burak Yılmaz'ın transfer edileceği yönündeki sorular üzerine Fikret Orman, "Hepsi gazetelerde okuduğumuz şeyler. Aslı astarı yok şu anda." diye konuştu.
Öte yandan açılış öncesi bir grup Adanaspor taraftarı ile Beşiktaş taraftarlı arasında gerginlik yaşandı. Park halindeki bir aracın farı atılan madde nedeniyle kırıldı.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:34
- Alex: Hagi benden iyiydi
Toplam 22
Yorum
Emre Adam alçak gönüllü olduğu için böyle bir açıklama yapmış Galatasaraylilar da övünüyor, yoksa ligde aynı anda hem asist hem gol kralı olmuş bir 10 numaradan bahsediyoruz krAlex
- Alex: Hagi benden iyiydi
Toplam 22
Yorum
G.Hagi Dünyanın en iyi 2 kulübü Barça ve Real de oynamış, Romanya milli takımının yıllarca kaptanlığını ve önderliğini yapmış, Galatasaray ile avrupa kupaları kaldırmış bir lideri Alex ile kıyaslamak büyük saygısızlık.
- Galatasaray, Daçka'yı devirdi!
Toplam 1
Yorum
isminiz Ilk 8 zor degil
"Bizi alakadar etmiyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.