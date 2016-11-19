Benfica maçında bir dakika boyunca...

Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte işaret diliyle sessiz tezahürat yapacak olan Beşiktaşlı taraftarlar, böylelikle ırkçılık sorununa ve işitme engellilerin yaşadıkları problemlere dikkati çekecek.

Kulübün resmi twitter hesabından yayınlanan ve Hutchinson, Beck, Necip Uysal ile Gökhan İnler'in yer aldığı tanıtım filminde, "Desibel rekorunu kırdık. Sırada dünyanın ilk sessiz tezahüratı var. Benfica maçında bize katıl. Maç başlar başlamaz işaret diliyle tezahürat yapacağız. Ses çıkarmadan 1 dakika boyunca önce 'ırkçılığa dur de, sonra kara kartal...' Irkçılığa ve işitme engellilerin problemlerine dikkat çekelim. Dünyada bir ilki başaralım. Çünkü bizim adımız efendi Beşiktaş." ifadelerine yer verildi.