 Atiba ucuz atlattı – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    ucuz atlattı

    Atiba ucuz atlattı

    Beşiktaş’ın başarılı ismi , ikinci yarıda Bekir Yılmaz’ın sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

    Turuncubeyazlı futbolcu karşılaşmanın 72. dakikasında, kontrolsüz bir dalış yaparken hakem Ali Palabıyık, bu hareketi affetmedi ve direk kırmızı kartına başvurdu.

    PENALTI TEPKİSİ
    A    danaspor-Beşiktaş maçını yöneten Ali Palabıyık, iki kez penaltı noktasını gösterirken Atınç'a çaldığı düdük inandırıcı bulunmadı. 56. dakikada Vladimir Koman, ceza sahası içinde yerde kalırken beyaz noktayı gösteren Palabıyık, Atınç'a da herhangi bir müdahalesi olmamasına karşılık sarı kart gösterdi. Bazı yorumcular, siyah-beyazlı futbolcunun rakibe müdahale etmemesine karşın girişinin tehlikeli olduğunu belirterek penaltıyı haklı bulurken Beşiktaşlı taraftarlar ise Palabıyık'a tepki gösterdi.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:02
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