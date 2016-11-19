Atiba ucuz atlattı
Beşiktaş’ın başarılı ismi Atiba, ikinci yarıda Bekir Yılmaz’ın sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.
PENALTI TEPKİSİ
Adanaspor-Beşiktaş maçını yöneten Ali Palabıyık, iki kez penaltı noktasını gösterirken Atınç'a çaldığı düdük inandırıcı bulunmadı. 56. dakikada Vladimir Koman, ceza sahası içinde yerde kalırken beyaz noktayı gösteren Palabıyık, Atınç'a da herhangi bir müdahalesi olmamasına karşılık sarı kart gösterdi. Bazı yorumcular, siyah-beyazlı futbolcunun rakibe müdahale etmemesine karşın girişinin tehlikeli olduğunu belirterek penaltıyı haklı bulurken Beşiktaşlı taraftarlar ise Palabıyık'a tepki gösterdi.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:02
- İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i
Toplam 2
Yorum
Muhabbet Bruma ve Sinan gümüş u kanatlara koymazsan hoca falan değilsin Riekerink.. Bu maç kontratak maçı. Sneijder ve Eren oynamali. Muslera--Sabri,Serdar,Hakan,Carole---- Tolga, Selçuk---Bruma,Sneijder,Sinan Gümüş --- Eren... 11 budur Galatasaray rahat kazanır.
- Futbol bayramı
Toplam 1
Yorum
derbi Çekirdekleri hazırlayın, yarın ligin zirvesi açısından "derbi" diyebileceğimiz bir maç var. Eskişehir- Yeni Malatyaspor..kaçırmamak lazım :)
- 950 milyon liralık derbi
Toplam 9
Yorum
Ali Bruma değer tablosunda kendine yer bulamamış ne öldü mü bu çocuk benim bildiğim onun piyasa değeri sezon başı 75 milyondu şimdi ise 120 150 arası paha biciliyordu :)
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